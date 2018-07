Mostra vasi e recipienti ceramici greci

(ANSA) - CROTONE, 21 LUG - "Kerameus: vasi e recipienti ceramici greci dalle collezioni del Museo di Crotone", organizzata nell'ambito della rassegna "E… state al museo 2018", è la mostra che ha aperto una serie di iniziative per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione del Museo archeologico nazionale di Crotone. Il Polo museale della Calabria, per tale occasione, ha organizzato due cicli di incontri nel Museo di via Risorgimento ed in quello di Capocolonna, coordinati da Gregorio Aversa, direttore di entrambe le strutture. Nella collezione custodita nel Museo archeologico sono stati selezionati una trentina di pezzi "in base - spiega Aversa - allo stile che rappresentano". Il pezzo ceramico che suscita più curiosità è un "Rhyton", con la forma della testa di un ariete, un vaso dal quale gli antichi greci bevevano il vino in occasione di cerimonie e libagioni. Alcuni pezzi sono stati recuperati dalla Guardia di finanza in occasione di sequestri di reperti archeologici illecitamente detenuti.