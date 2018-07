Cavalli allo stato brado a Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 20 LUG - Non bastavano i topi, i cinghiali e i cani randagi. A Vibo Valentia adesso anche i cavalli hanno cominciato a scorrazzare tranquillamente lungo le vie del centro. Un cittadino ha immortalato tre equini, sfuggiti non si sa come al proprietario, intenti a rovistare tranquillamente fra le buste dei rifiuti. Il tutto, per di più, in una delle zone residenziali della città, dove si trovano il castello che ospita il museo, il Parco archeologico e il cimitero comunale. Lo stesso cittadino ha segnalato la presenza dei cavalli al Comune ed ai carabinieri, ma per il momento continuano ad aggirarsi indisturbati in città, con i pericoli per l'incolumità pubblica che ne derivano.