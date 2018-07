Scoperte 2 piantagioni cannabis

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 19 LUG - I carabinieri della Compagnia di Tropea, nell'attività di contrasto della coltivazione di stupefacenti, hanno individuato due distinte piantagioni di cannabis. La prima, scoperta dai militari di Joppolo, era stata realizzata in contrada Linasi ed era composta da oltre 1.800 piante con un sistema di irrigazione. La seconda, sempre a Joppolo ma in contrada Correa, è stata individuata dai carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, e, pur risultando più piccola - 108 piante - era completa visto che le piante erano pronte alla produzione. In entrambi i casi le ricerche sono state complicate dalla posizione naturale. Entrambe le piantagioni risultavano quasi inaccessibili ai militari che, solo dopo lunghi tentativi, sono riusciti a raggiungere le zone di coltivazione.