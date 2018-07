Pesce pescato senza autorizzazione

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 19 LUG - Il personale della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, insieme a quello della Delegazione di spiaggia di Palmi, hanno sequestrato 55 chilogrammi di prodotto ittico di diverse specie, tra cui un esemplare di pescespada del peso di oltre 20 chilogrammi, che erano trasportati su un automezzo intercettato in località "Tonnara" di Palmi.

Dalla verifica della documentazione esibita dal conducente dell'automezzo i militari hanno accertato che il prodotto ittico era trasportato in assenza della documentazione richiesta dalla vigente normativa di settore ai fini della tracciabilità del pescato.

Successivamente, nei pressi del lungomare, sempre in località Tonnara di Palmi, si è proceduto al sequestro di una partita di pescato, del peso complessivo di circa 40 chilogrammi, oggetto di vendita ambulante in violazione della vigente normativa in materia di conservazione degli alimenti.