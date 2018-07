Carabinieri a cavallo nel cosentino

(ANSA) - COSENZA, 19 LUG - Dagli inizi di luglio i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza si avvalgono del concorso dei militari del 4° Reggimento a cavallo per rafforzare i servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di 7 unità alloggiate presso i Carabinieri Forestali del Cupone a Camigliatello Silano. I servizi stanno interessando località e frazioni dei Comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco, Longobucco, Montalto Uffugo, Acri, Bisignano, Rossano e Cetraro. Il comandante provinciale, ten. col. Piero Sutera, ha sottolineato "il carattere di prossimità alla cittadinanza dell'iniziativa, voluta e realizzata nell'ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per dare ancora più concretezza ed incisività alle attività di polizia, già sviluppate in modo quanto più vicino ed accessibile alla gente.

Le attività sono mirate a prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi e dei reati ambientali, nonché a rafforzare il controllo del territorio".