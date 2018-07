Arrestato investitore centauro su SS106

(ANSA) - BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA), 18 LUG - Il personale del Distaccamento di Polizia stradale di Brancaleone ha arrestato un giovane di 23 anni, S.D., di Locri, con l'accusa di omicidio stradale. Il giovane é accusato di essere il responsabile dell'incidente stradale avvenuto a Gioiosa Jonica, lungo la statale 106 jonica, in cui é morto R.M., di 24 anni, di Portigliola, che era alla guida di una moto.

"Gli accertamenti tecnici eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato - é detto in un comunicato della Questura di Reggio Calabria - hanno consentito di accertare la responsabilità di S.D. in ordine al sinistro. Il giovane, sottoposto agli accertamenti alcolemici nel sangue, è risultato positivo con un tasso di alcool sensibilmente superiore a quello consentito dalla normativa in materia".