A Hitachi Reggio C. commessa da 87 mln

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 LUG - Nuova commessa per Hitachi Reggio Calabria. La società Hitachi Rail Italy, infatti, ha firmato un nuovo contratto da 87 milioni di euro che prevede la realizzazione di 12 nuovi treni Leonardo destinati alla linea 2 della Metropolitana di Milano, con la consegna programmata nell'autunno 2019. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

"Fieri - ha detto - di una realtà industriale fiore all'occhiello della Città. E' il segno di come il comparto produttivo presente presso l'azienda insediatasi a Reggio quasi tre anni fa, quando in tanti lasciavano trasparire timori e incertezze, sia in piena espansione, grazie soprattutto alle straordinarie competenze e professionalità del management e delle maestranze, per la stragrande maggioranza reggine, che vi operano all'interno".