Pubblica libro scopritore Pino Daniele

(ANSA) - CATANZARO, 14 LUG - Il racconto di una scoperta che ha segnato un passaggio fondamentale nella storia della musica italiana. E' in libreria "Pino Daniele Terra mia", il volume in cui Claudio Poggi descrive, insieme a Daniele Sanzone, il suo incontro con il cantautore napoletano scomparso nel 2015, quando aveva 59 anni. Una morte che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i fan di un artista per molti ineguagliabile come interprete e come musicista. L'incontro con Pino Daniele fu così folgorante per Poggi al punto da indurlo a produrre il suo primo album, "Terra mia". Poggi il 20 luglio presenterà il suo libro al "Blanca Cruz" di Caminia di Stalettì nel corso di una serata organizzata da Gianluca Squillace, che di Pino Daniele è uno dei più profondi conoscitori. La presentazione sarà seguita da un "live" nel quale si alterneranno sul palco musicisti che renderanno omaggio, ognuno con la propria chiave interpretativa, a Pino Daniele: Alessandro La Corte, Sandro Deidda, Gianpiero Virtuoso, Aldo Vigorito ed Emilia Zamuner.