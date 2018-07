Sequestrati attrezzi pesca non conformi

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 13 LUG - Due attrezzi da pesca non conformi sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Gioia Tauro in due distinte circostanze nel porto di Taureana di Palmi.

I militari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione della pesca illegale, con l'ausilio del personale del locale ufficio marittimo, hanno sanzionato una persona che, a bordo della propria imbarcazione da diporto, stava pescando con una rete da posta di tipo derivante, denominata "tremaglio", della lunghezza di 500 metri. L'attrezzo illegale è stato sequestrato per la successiva confisca.

Un'altra rete da posta di tipo derivante, della lunghezza di circa 500 metri, utilizzata per la pesca illegale del pesce spada, è stata trovata e sequestrata dalla Guardia costiera su una delle banchine del porto palmese, tra quelle riservate all'ormeggio delle unità da pesca. L'attrezzo, rispetto al quale non è stato possibile risalire ai proprietari, era verosimilmente in attesa di essere imbarcato.