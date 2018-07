Immobiliare.it,riparte mercato locazioni

(ANSA) - CATANZARO, 13 LUG - Riparte in Calabria il mercato delle locazioni mentre non si arresta il trend al ribasso dei prezzi del mattone in Calabria, dove nel primo semestre del 2018 i valori degli immobili residenziali in vendita sono scesi dello 0,9%. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio di Immobiliare.it.

Va meglio, secondo quanto emerge dallo studio, sul fronte delle locazioni con i canoni richiesti aumentati del 6% su base semestrale. Nel mercato delle compravendite, al contrario, si caratterizza in negativo il caso di Reggio Calabria, dove i costi delle case in vendita registrano un -6,2% su base semestrale. Non va meglio a Cosenza e Vibo -3%. Crotone, unica in controtendenza, registra un incremento dello 0,5%. Sul fronte prezzi di acquisto Crotone è la città in cui si spende di più con valori al metro quadro di 1.135 euro, più della media regionale che si attesta a 1.015 euro. Economico, invece, risulta comprare casa a Reggio, appena 942 euro. Salgono i canoni di affitto a Catanzaro +7 punti percentuali.