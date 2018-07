Scoperta estesa piantagione di droga

(ANSA) - ROCCAFORTE DEL GRECO (REGGIO CALABRIA), 12 LUG - Oltre tremila piante di marijuana sono state scoperte e sequestrate dalla Guardia di finanza a Roccaforte del Greco.

I finanzieri, che hanno operato con l'ausilio degli elicotteri della Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno individuato la piantagione di cannabis del tipo "skunk", con arbusti in alcune parti alti più di due metri, in un terreno seminascosto da un fitto roveto. Il quantitativo di marijuana sequestrato, dal quale si sarebbero potuti ricavare più di 1.500 chilogrammi di sostanza stupefacente, una volta immesso sul mercato avrebbe consentito un ricavo pari ad oltre 10 milioni di euro.

Sequestrato dai finanzieri anche un impianto di irrigazione "a goccia", costituito da tubi in gomma pvc per un totale di circa 800 metri, attrezzi agricoli, una vasca in materiale plastico tipo piscina e due timer per l'apertura/chiusura dell'impianto dell'acqua. La piantagione era anche controllata da una fotocamera da caccia a infrarossi a visione notturna.