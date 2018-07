A Gioia Tauro la container ship Maia

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 12 LUG - E' giunta al porto di Gioia Tauro la container ship Msc Maya, tra le più grandi navi che abbiano mai toccato l'Italia. Lo rende noto l'Autorità portuale.

Partita dai porti del Far East, dopo alcune settimane di navigazione, l'ultra large container vessel della flotta Mediterranean Shipping Company, passando per il canale di Suez, ha attraccato alla banchina dello scalo calabrese. Costruita nel 2015, ha una lunghezza di circa 400 metri e una larghezza di 60 metri. Si tratta di un vero e proprio gigante del mare dotato di una stazza di 200 mila tonnellate, con una capacità di trasporto container che ha superato i 19 mila teus. "A Gioia Tauro la Maya - riporta il comunicato - non è giunta a caso. Tra gli elementi che hanno indirizzato la scelta hanno, senz'altro, contribuito le caratteristiche tecniche dello scalo.

Grazie all'attività dell'Autorità portuale, è possibile ricevere e lavorare contemporaneamente tre navi di ultima generazione".