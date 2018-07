Titolari ristorante,donna no intossicata

(ANSA) - CATANZARO, 10 LUG - Le analisi effettuate dal servizio veterinario Uo igiene degli alimenti dell'Asp di Catanzaro avrebbero escluso la presenza di "agenti sarcotossici responsabili di tossinfezione alimentare" nel pesce controllato in un ristorante di Borgia dopo che una ragazza si era sentita male ed era stata ricoverata in ospedale perché avrebbe mangiato del pesce crudo. Lo affermano in una nota i titolari dell'impresa proprietaria del ristorante Oriental Wok. Gli stessi titolari sostengono inoltre che i carabinieri del Nas non avrebbero sequestrato trenta chili di pesce ma avrebbero prelevato piccole quantità da fare analizzare ed "hanno potuto solo consigliare di effettuare una sanificazione dei locali, non avendo riscontrato nulla di anomalo".