In fiamme sei auto a Catanzaro, indagini

(ANSA) - CATANZARO, 9 LUG - Paura nella notte a Catanzaro per un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha danneggiato sei automobili. Nessun ferito o intossicato. Il rogo è divampato in un'area adibita a parcheggio nel quartiere di Gagliano. Le vetture coinvolte nell'incendio, sulla cui natura al momento non si esclude nessuna ipotesi, sono una Peugeot 308, che risulterebbe intestata ad una società di servizi e dalla quale si sarebbero sviluppate le fiamme, una Smart, una Ford Fiesta, una Opel Agila, una Renault Clio ed un fuoristrada Suzuki.

Due delle vetture sono andate completamente distrutte, le altre hanno riportato danni parziali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno spento il rogo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.