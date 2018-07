Catamarano si rovescia per vento,salvati

(ANSA) - CIRÒ MARINA (CROTONE), 9 LUG - Due diportisti in difficoltà a bordo di un catamarano sono stati soccorsi da personale della Guardia costiera a poca distanza dal litorale di Cirò Marina.

L'imbarcazione, in navigazione per rientrare in porto, a causa del forte vento che imperversava sulla zona si è capovolta. Le raffiche hanno anche impedito ai due diportisti di raggiungere la riva allontanando il loro catamarano verso il largo.

I due malcapitati hanno immediatamente lanciato l'allarme alla Guardia costiera che ha inviato sul posto una motovedetta.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnato anche il personale dell'ufficio locale marittimo di Cirò Marina il cui responsabile, salito a bordo di un peschereccio locale, ha diretto le operazioni di recupero riuscendo a raggiungere i diportisti e a trarli in salvo. In un secondo momento è stato recuperato e trasportato in porto anche il catamarano.