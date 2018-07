TH Resorts riapre villaggio ex Valtur

(ANSA) - SIMERI CRICHI (CATANZARO), 6 LUG - Riapre dal 7 luglio, a Simeri, il villaggio ex-Valtur, di proprietà di Italia Turismo, in gestione da metà del mese di maggio a TH Resorts.

La struttura si presenta con la disponibilità dell'80% delle 265 camere, tutte totalmente rinnovate. Il villaggio è dotato di un giardino di palme e fiori multicolori e una spiaggia privata, facilmente raggiungibile con un percorso pedonale e tanti servizi per la famiglia e lo sport. "Italia Turismo è intervenuta tempestivamente - è detto in un comunicato - per riacquisire il villaggio dalla Valtur, coinvolta dalle note vicende societarie, al fine di non compromettere la stagione 2018 e assicurare la continuità operativa della struttura".

"Siamo molto felici - afferma Gaetano Casertano, ad di TH Resorts - di aver rafforzato la nostra presenza in Calabria, valorizzandone il paesaggio e la natura che rendono il TH Simeri un luogo di vero relax per tutti". Rinnovato dall'azienda l'impegno per l'occupazione e la tutela dei lavoratori.