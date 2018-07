Rumori mediterranei omaggia Frank Zappa

(ANSA) - ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 6 LUG - Avrà come tema "Italians", in omaggio al contributo dei musicisti italo-americano nella storia del jazz, la 38/a edizione del Roccella Jazz Festival "Rumori Mediterranei". La rassegna prenderà il via con una sessione a luglio di tre serate (domenica 8, venerdì 13 e sabato 14) e proseguirà con altre dieci serate dal 12 al 22 agosto.

"Quest'anno - ha detto il direttore artistico Vincenzo Staiano - puntiamo su Frank Zappa, artista italo-americano di grandissimo spessore che è riuscito ad attraversare tutti i generi diventando un mito mondiale. A lui dedicheremo una conferenza, un film e tre importanti concerti". A luglio ci saranno Pfm e nuovi talenti Italiani. Poi ad agosto ci saranno Anthus, Baba Sissoko & Mighty Mo Rodgers, William Parker New Organ Quartet, Ray Gelato, Alexander Balanescu e Claudio Cojaniz, Rosàlia De Souza Riccardo Fassi, Daniele Sepe, Nicky Nicolai & Stefano Di Battista e, in prima nazionale, il quintetto del percussionista argentino Minimo Garay.