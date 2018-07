Denunciato dipendente Comune di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - Un dipendente del Comune di Crotone é stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di avere interrotto più volte il proprio servizio, concedendosi lunghe pause in un'attività commerciale.

Le indagini che hanno portato alla denuncia sono state condotte dal personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura e dalla Compagnia di Crotone della Guardia di finanza.

Il dipendente comunale é stato fotografato dalla Polizia giudiziaria all'esterno dell'attività commerciale, in totale tranquillità, ripreso in vari momenti della sua permanenza fuori dalla sede di lavoro, dimostrando, riferisce un comunicato della Procura della Repubblica, "un cronico disinteresse per le funzioni pubbliche svolte" ed "una totale assenza di senso del dovere".

Nella nota si aggiunge che "la Procura della Repubblica sarà attenta, nell'interesse della collettività, al fenomeno dell'assenteismo e promuoverà ulteriori controlli estesi a tutti gli enti pubblici della provincia".