Dal 7 luglio due mesi saldi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 5 LUG - In Calabria il via ufficiale ai saldi é fissato per il 7 luglio. Gli sconti proseguiranno per due mesi. Ne dà notizia la Confcommercio Calabria.

"I saldi - ha detto Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - sono sempre un momento importante per l'economia del paese e della nostra regione. Spingono migliaia di famiglie e di persone ad invadere le vie dello shopping a caccia dell'occasione migliore. Ed è per questo che vogliamo supportare i negozi di vicinato proponendo loro, attraverso corsi di formazione ad hoc, nuovi approcci alla vendita e nuove forme di comunicazione e promozione dei prodotti che li contraddistinguono, consentendogli di offrire ai loro clienti un servizio di qualità sempre più alta".

"Dopo una stagione non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento e di calzature - ha detto il direttore di Confcommercio Calabria, Maria Cocciolo - c'è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand".