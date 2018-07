Ordigno bellico affiorato su spiaggia

(ANSA) - MONASTERACE (REGGIO CALABRIA), 4 LUG - Una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, trovata casualmente sulla spiaggia di Monasterace, è stata rimossa e fatta brillare, in condizioni di massima sicurezza, dagli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

A trovare l'ordigno bellico, che è risultato di fabbricazione inglese, in una zona in prossimità dei resti archeologici del tempio di Kaulon, è stato un cittadino che, durante una passeggiata, ha notato lo strano oggetto sulla spiaggia e ha subito informato i carabinieri.

L'area in cui è avvenuto il ritrovamento è stata messa in sicurezza. Gli artificieri, dopo avere constatato che si trattava di una granata, l'hanno rimossa e fatta brillare in una zona distante dal luogo del ritrovamento e senza rischi, oltre che per le persone, anche per il sito archeologico di Kaulon.