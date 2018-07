Uno "spicciolo" per Fondazione Betania

(ANSA) - CATANZARO, 3 LUG - "Uno spicciolo fa la differenza".

É lo slogan della campagna di raccolta fondi avviata da Fondazione Betania Onlus, struttura socio-assistenziale di Catanzaro, con l'obiettivo di acquistare tre elettrocardiografi e una macchina per elettro-ultrasuonoterapia.

L'idea è quella di chiedere a varie categorie di esercenti, delle province di Catanzaro e Vibo Valentia, la disponibilità a posizionare un salvadanaio in prossimità delle casse così da invogliare l'avventore a versare una moneta.

"Le tariffe erogate da Regione e Asp - afferma l'ideatore della campagna di foundraising, Fulvio Bruno, direttore operativo della struttura - costituiscono la principale fonte di ricavi per un ente accreditato come il nostro ma i fabbisogni sono sempre crescenti. Ecco il bisogno di ricorrere a campagne promozionali per la raccolta di fondi da utilizzare per l'aggiornamento di tecnologie e dotazioni, confidando nella generosità della comunità alla quale ci si rivolge, per migliorare sempre più il servizio offerto".