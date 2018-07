Sbarco 71 migranti nel porto di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 3 LUG - Sono 71 i migranti sbarcati nel porto di Crotone da un veliero di 8 metri intercettata e soccorsa poco prima di mezzanotte da una motovedetta del Reparto navale della Guardia di Finanza. Due i presunti scafisti fermati.

I migranti, tra cui otto donne e 15 bambini, tutti in condizioni giudicate buone, sono di nazionalità curda e irachena e sarebbero partiti nei giorni scorsi dalle coste della Turchia.

L'imbarcazione a causa del forte vento di scirocco era stata portata a circa un miglio e mezzo dalla costa all'altezza di Punta Alice nel territorio del comune di Cirò Marina. I finanzieri una volta avvicinato il veliero sono saliti a bordo e l'hanno condotta in porto. I 71 migranti sono stati soccorsi da Croce Rossa e Misericordia e trasferiti per le operazioni di identificazione all'Hub regionale di Sant'Anna. A gestire le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, c'erano oltre alla Guardia di finanza anche Polizia di Stato e Capitaneria di Porto.