Nascondeva pistola da guerra, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 GIU - Una pistola clandestina "Walter P. 38", arma in uso alle truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale, con matricola abrasa ed equipaggiata con serbatoio e otto pallottole calibro 9. É quella di cui é stato trovato in possesso F.L., di 45 anni, con vari precedenti di polizia e già detenuto in regime di arresti domiciliari. L'arma é stata trovata dai carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia e di Tropea che, coadiuvati dal personale dello Squadrone eliportato cacciatori di Calabria, hanno effettuato una serie di controlli incrociati in alcune abitazioni a Vibo Marina, Mileto e San Calogero.

Per F.L., così, é scattato un nuovo arresto con l'accusa di detenzione di arma clandestina.