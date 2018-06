Sequestrate 10 tonnellate di tonno rosso

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 29 GIU - Dieci tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dalla Guardia costiera di Reggio Calabria ad un autotrasportatore sbarcato dai traghetti a Villa San Giovanni e diretto in Spagna.

Il tonno, la cui pesca è regolamentata e protetta dalla normativa comunitaria e nazionale, era coperto con ghiaccio e nascosto dietro alcune pedane di alalonga. La scoperta è stata fatta a seguito della segnalazione da parte di un militare della Guardia costiera in servizio in un ufficio marittimo siciliano che si trovava, libero dal servizio, con la famiglia a bordo del traghetto da Messina a Villa S. Giovanni. Ne è seguito il blocco del Tir su cui era trasportato il tonno all'uscita degli imbarcaderi.

Il controllo ha portato alla scoperta a bordo del mezzo di 83 grossi esemplari freschi di tonno rosso privi della documentazione di tracciabilità. Il tonno, giudicato idoneo al consumo umano dai sanitari dell'Asp reggina, è stato dato in beneficenza.