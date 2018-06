Hascisc e marijuana in casa, due arresti

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 29 GIU - Nascondevano nella loro auto hascisc e marijuana per 250 grammi e all'interno dell'abitazione circa 82 mila euro in banconote di piccolo taglio. Due fratelli, Salvatore e Valentino Delia, di 42 e 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Nicotera con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari della Compagnia di Tropea, impegnati in un'attività di contrasto all'uso e alla vendita di droga, durante una perquisizione domiciliare hanno trovato nell'abitazione dei due fratelli alcuni barattoli con i soldi in contanti. Trovata anche una banconota risultata falsa da 20 euro. Il controllo è stato poi ampliato alle pertinenze della casa e all'auto all'interno della quale, nel vano motore, è stato trovato un borsello contenente la sostanza stupefacente e un bilancino.