Sequestrati prodotti privi marchio Ce

(ANSA) - SPEZZANO ALBANESE (COSENZA), 28 GIU - Oltre mille prodotti con il marchio Ce contraffatto e privi delle indicazioni di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Castrovillari in un negozio ei articoli per la casa di Spezzano Albanese. Il titolare dell'esercizio, un cittadino cinese, è stato denunciato per tentata frode nell'esercizio del commercio.

I militari dopo avere scoperto il marchio Ce falso su circa 200 prodotti provenienti dalla Cina hanno avviato un'ispezione trovando altri 800 prodotti appartenenti tra componenti elettrici e piccoli elettrodomestici, giocattoli e altro che non riportavano i dati dell'importatore e le previste istruzioni in lingua italiana. Il titolare del negozio rischia sanzioni amministrative pecuniarie per circa 4 mila euro.