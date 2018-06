Premio "Giorgio Ambrosoli" a Gruppo Goel

(ANSA) - CATANZARO, 28 GIU - Il Gruppo Cooperativo Goel ha ottenuto a Milano l'edizione 2018 del Premio "Giorgio Ambrosoli". Il riconoscimento, consegnato nel corso di una cerimonia al Piccolo Teatro di Milano, gode dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promosso da Trasparency International Italia in collaborazione con la famiglia Ambrosoli "per ricordare la tenacia ed il senso delle istituzioni dell'avvocato Giorgio".

Nella motivazione è scritto che il premio è stato assegnato a Goel "per l'esercizio della sua attività professionale all'insegna dei principi di integrità, responsabilità e professionalità, nel rispetto e tutela dello stato di diritto in condizioni di particolare avversità".

"Questo Premio - ha detto il presidente Vincenzo Linarello - va a tutte le donne e gli uomini di Goel che ogni giorno, sul territorio, costruiscono la speranza in una Calabria diversa".

Una menzione speciale è stata assegnata alla cooperativa sociale Valle del Marro - Libera Terra.