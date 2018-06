Scoperto evasore fisco totale,denunciato

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 27 GIU - La Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale totale che dal 2010 non avrebbe presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 3,6 milioni di euro che, secondo l'accusa, sono stati occultati. La scoperta é stata fatta nell'ambito di un'indagine diretta dal Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, e dal sostituto Teresa Valeria Grieco che aveva portato anche all'esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di alcune persone.

I finanzieri, in tale contesto, hanno smascherato una ditta individuale "fantasma", attiva nel settore della pubblicità, rilevando che, nel corso degli anni, i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali, constatando il mancato pagamento di imposte per oltre 2,3 milioni di euro. L'amministratore di fatto della ditta ed il suo prestanome sono stati denunciati per omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili.