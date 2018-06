"Road show" Anci, valorizzare immobili

(ANSA) - COSENZA, 27 GIU - Valorizzare il patrimonio immobiliare nelle città, favorire lo sviluppo urbano e del territorio offrendo modelli di vita sostenibili ed a misura di persona. Questi i punti principali affrontati a Cosenza, nel Museo multimediale, per una due giorni di dibattito e confronto nell'ambito del Road Show promosso dall'Anci.

"In primo piano - ha detto il sindaco Mario Occhiuto - c'è il potenziale delle città medie e credo che Cosenza rappresenti a pieno l'idea del nuovo rinascimento urbano al quale le città guardano. Siamo felici di ospitare questo incontro costruttivo che vede coinvolti sindaci e architetti, uniti nel ragionare insieme sul potenziale delle città medie come modello di sviluppo urbano e di crescita del territorio".