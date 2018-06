In casa serra per produrre droga,arresto

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 26 GIU - Aveva impiantato una coltivazione di canapa indiana nel giardino della sua abitazione. Un uomo V.D., di 40 anni, è stato arrestato a Rossano con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti dai finanzieri della locale Compagnia che hanno sequestrato nove piante per un peso complessivo di 1,5 chilogrammi.

I finanzieri, nel corso di un'ispezione all'interno dell'abitazione, hanno trovato una vera e propria serra con arbusti dell'altezza media di 129 centimetri e l'attrezzatura completa per l'irrigazione e la cura dell'impianto. La coltivazione era stata ricavata in un angolo del giardino interno e nascosta alla vista con reti ombreggianti. Le piantine sono state estirpate e avviate alla distruzione. Il quantitativo, una volta essiccato e posto in vendita, avrebbe fruttato circa 14 mila euro.