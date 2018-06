Migrante ucciso,salma partita verso Mali

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 25 GIU - La salma di Soumaila Sacko ha iniziato, all'aeroporto di Lamezia Terme, il viaggio di ritorno a casa, in Mali. A dare l'ultimo saluto al bracciante maliano e sindacalista ucciso lo scorso 2 giugno in una fabbrica dismessa mentre recuperava alcune lamiere per costruire un riparo all'interno della baraccopoli di San Ferdinando c'erano alcuni amici e compagni di lavoro e una delegazione dell'Unione sindacale di Base. "Soumaila oggi torna dalla sua famiglia - ha detto Aurelio Monte, dell'Usb Calabria - e per noi oggi è un giorno di dolore: Soumaila doveva tornare sulle sue gambe al proprio Paese, purtroppo l'Italia lo rimanda indietro chiuso in una bara".

Il feretro, dopo una sosta a Fiumicino, ripartirà mercoledì sera, destinazione Addis Abeba e poi Bamako, dove ad attenderlo troverà una delegazione Usb guidata da Aboubakar Soumahoro.

"L'Usb lotterà - è detto in una nota - perché i riflettori sulla vicenda di Soumaila non si spengano e verità e giustizia siano fatte".