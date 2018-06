In fiamme escavatore azienda, indagini

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte un escavatore parcheggiato all'interno del piazzale dell'azienda Gts a Catanzaro. Le fiamme hanno avvolto completamente la cabina di guida del mezzo meccanico.

Sul luogo dell'accaduto, in viale Magna Grecia, zona a sud della città, sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno evitato il propagarsi del rogo. Accertamenti sono in corso per risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.