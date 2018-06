Applausi per Eman e Nitro a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Con il doppio concerto di Eman e Nitro allo Stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro si sono aperti, davanti a migliaia di giovani arrivati da tutta la Calabria, sia la sezione estiva della trentaduesima edizione del Festival "Fatti di Musica" diretto da Ruggero Pegna e sia la prima edizione del "Catanzaro Sport Village" promosso dall'Associazione Alkon di Francesco Scavelli.

Una notte dedicata alla nuova musica italiana, incentrata sulle esibizioni dei due artisti, che è stata introdotta da tre giovanissimi rapper catanzaresi: Klithe, Tozaf e Francesco Macrì.

Emanuele Aceto, in arte Eman, ha presentato in anteprima nella sua città natale anche alcuni brani del suo nuovo album, anticipati dal singolo "Icaro", uscito in questi giorni insieme al videoclip. A seguire si è esibito Nitro, uno dei rapper italiani più amati dai giovanissimi in un mix di energia e ritmo scandito dalla capacità dell'artista vicentino di eseguire brani rap in modo unico e originale.