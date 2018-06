Incidenti stradali: morto giovane

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - Un giovane di 20 anni, Nicolas Marcellino, é morto in un incidente stradale accaduto la scorsa notte nel quartiere Lido di Catanzaro. Nell'incidente sono rimasti feriti altri tre giovani che sono stati portati in ospedale dal personale del 118.

I quattro giovani viaggiavano a bordo di una Ford "Fiesta" che, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva via Stretto Antico, ha sbandato, finendo contro un muro. La morte di Marcellino é stata istantanea.

Sul posto é intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuato dai carabinieri.