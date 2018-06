Furti e truffe, otto denunce a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 23 GIU - La Polizia ha denunciato a Crotone otto persone con l'accusa di furto aggravato, truffa e ricettazione. Le indagini dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno preso spunto dalla denuncia presentata dal rappresentante di una società privata. "Si é giunti, così - riferisce un comunicato - all'individuazione di un circuito criminale dedito alla consumazione di furti aggravati e truffe che nel giro di pochi mesi ha portato ad un illecito guadagno di circa settemila euro".

A capo dell'organizzazione sarebbe stato S. F., di 45 anni, crotonese, "che per diversi mesi - é detto ancora nella nota della Questura - previo utilizzo di carte di prelievo intestate alla ditta per la quale lavorava, sottraeva carburante per poi rivenderlo, anche al di fuori del territorio della provincia di Crotone, a metà prezzo rispetto al valore di mercato.

Nell'occasione, sette persone, che avrebbero acquistato il carburante a 'prezzo di favore', sono state denunciate per il reato di ricettazione".