Disabile segregata casa,arrestato marito

(ANSA) - SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA), 20 GIU - Ha abbandonato a se stessa la moglie affetta da disturbi psichici, segregandola in una casa di San Demetrio Corone senz'acqua e tra gli escrementi. Fernando Cadicamo, di 59 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Castrovillari con l'accusa di abbandono di persona incapace.

Le indagini dei carabinieri, che si sono avvalsi di sopralluoghi con personale sanitario e del Cim, hanno portato alla luce una situazione di forte degrado. Nell'abitazione dove la donna era segregata, tra escrementi e rifiuti di ogni genere, mancava l'acqua ed i servizi igienici non funzionavano. Cadicamo, che avrebbe dovuto provvedere ai bisogni della moglie in quanto amministratore unico di sostegno, viveva in un altro comune e si recava dalla donna ogni tre o quattro giorni.

La donna era costretta a vivere in stato di completo abbandono ed a mangiare solo nei giorni in cui l'uomo le faceva visita.