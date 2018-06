Casa, rendimento annuo lordo al 6,3%

(ANSA) - CATANZARO, 20 GIU - E' stato pari al 6,3% il rendimento annuo lordo delle abitazioni, relativo ai bilocali, registrato nel secondo semestre 2017 in Calabria. Lo rileva l'ufficio studi di Tecnocasa.

Il dato relativo al rendimento annuo lordo di un immobile in locazione, che riguarda il rapporto tra canoni annui e capitale investito per l'acquisto, colloca la performance calabrese ad un livello superiore di 1,4 punti percentuali rispetto alla media nazionale che si ferma al 4,9%.

Nelle principali città calabresi oggetto della rilevazione i rendimenti maggiori si sono registrati a Vibo con il 7,2% per i bilocali e 6,3% per i trilocali; segue Catanzaro (6,1 e 5,7), Cosenza (6,1 e 5,4) e Reggio (5,9 e 5,3). Non è stato fornito, invece, il dato relativo alla città di Crotone.