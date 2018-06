Tenta sfondare cancello cantiere,arresto

(ANSA) - DAVOLI (CATANZARO), 17 GIU - Ha tentato di rubare un autocarro che ha utilizzato, con la complicità di altre due persone, per sfondare il cancello di un cantiere con l'intenzione, presumibilmente, di compiervi un furto. É la vicenda che vede protagonista un nomade di 43 anni, del quale, in attesa dell'udienza di convalida, i carabinieri hanno reso note soltanto le iniziali, A.B..

L'episodio é accaduto la scorsa notte a Davoli marina. A.B. é stato bloccato dai militari della Compagnia di Soverato dopo che alla Centrale operativa dell'Arma era stato segnalato il tentativo di furto di un autocarro. Giunti sul posto, i militari hanno individuato subito il mezzo di cui era stato segnalato il furto e a bordo del quale c'erano tre persone che stavano tentando di sfondare il cancello di un cantiere edile privato. A questo punto il conducente dell'autocarro, identificato poi per A.B., è stato bloccato, mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi e vengono adesso ricercati.