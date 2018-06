strattona ex e le porta via cellulare

(ANSA) - COSENZA, 15 GIU - I carabinieri di Castrovillari hanno arrestato un 50enne cosentino, C.G., per stalking e rapina. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di 19 cm, davanti al locale di parrucchiera dove si trovava l'ex moglie, a Castrovillari.

Ad allertare i carabinieri è stata la stessa vittima, spaventata dalla permanenza dell'uomo fuori dal locale dopo che era entrato e l'aveva strattonata, portandole via il cellulare.

L'uomo è stato condotto in carcere.