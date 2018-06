Denunciato titolare sala scommesse

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 GIU - Il titolare di una sala scommesse di Tropea è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e multato per 70 mila euro per altre irregolarità. Nel corso del controllo, effettuato dai carabinieri insieme a personale dell'Agenzia dogane e monopoli di Cosenza, ai militari è subito balzata agli occhi l'assenza del titolare, non sostituito da alcuna figura autorizzata a prenderne le veci ma solo da una giovanissima dipendente peraltro assunta il giorno prima. Sono poi emerse irregolarità antinfortunistiche e la presenza di un computer che permetteva l'accesso a siti internet non autorizzati che è stato sequestrato.

I controlli sono stati disposti in occasione dell'inizio dei Mondiali di calcio e del conseguente maggiore flusso di scommesse.