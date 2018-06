Bankitalia, modesta crescita Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - Cresce in misura modesta l'attività economica della Calabria, in linea con l'anno precedente. E' quanto emerge dal rapporto "L'economia della Calabria" di Bankitalia, secondo cui prosegue il trend di equilibrio tendente al positivo dello scorso anno e sono tre gli anni consecutivi in cui si può parlare di una limitata ripresa economica. Dallo studio emerge che c'è ancora da recuperare dopo la crisi del 2007 dalla quale la Calabria non si è ripresa del tutto anche se sporadici segnali nei singoli settori ci sono. In quello industriale è aumentata la produzione e gli investimenti hanno ripreso a crescere. Anche il recupero dell'occupazione si è intensificato anche se su livelli più bassi e qualitativamente sbilanciati rispetto al resto del Paese. Sul fronte reddito, quello delle famiglie è aumentato ma quello pro capite è di 12.500 euro, valore più basso rispetto al resto d'Italia. Di contro continuano a crescere le famiglie in povertà assoluta che si collocano ai massimi nel panorama nazionale.