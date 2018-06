"Anas rispetti impegni con Basilicata"

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - "Anas rispetti gli impegni assunti con la Basilicata". Così - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - il presidente della Regione, Marcello Pittella (Pd), al sit-in organizzato stamani presso lo svincolo di Galdo di Lauria (Potenza) dell'A2 con i sindaci del Mercure, "per invitare Anas al rispetto degli impegni assunti tanto per l'area di servizio di Galdo quanto per la viabilità secondaria dei paesi interessati dai lavori dell'ex A3".