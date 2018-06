Alle 12 ha votato alle comunali il 17,54

(ANSA) - CATANZARO, 10 GIU - E' stata del 17,54% l'affluenza alle urne in Calabria dove si vota in 49 comuni - tutti sotto i 15 mila abitanti - per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Alle precedenti elezioni amministrative l'affluenza era stata del 12,22%. In particolare si vota in 12 centri della provincia di Catanzaro, 16 del cosentino, 4 del crotonese, 11 del reggino e 6 del vibonese.

Niente urne, invece, a San Luca dove non si elegge un sindaco dal 2013, quando il Comune venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Nessuna lista, infatti, è stata presentata in vista della prossima tornata elettorale nella comunità amministrata da un commissario prefettizio.

Prima volta al voto per il comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, nato il 5 maggio del 2017 dalla fusione dei preesistenti municipi di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.