Lampione cade in centro a Lamezia Terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 9 GIU - Un lampione su corso Numistrano, nel centro di Lamezia Terme, è caduto al suolo mentre alcuni operai di una ditta stavano installando le luminarie in vista della festa di Sant'Antonio, protettore della città. Fortunatamente in quel momento non c'erano passanti e nessuno è rimasto ferito. Il palo ha sfiorato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sulla vicenda è intervenuto l'ex consigliere comunale Mimmo Gianturco. "La ditta - ha sostenuto - non ha colpe in merito, mi chiedo piuttosto da quando la Lamezia Multiservizi non effettua la dovuta manutenzione e i relativi collaudi".