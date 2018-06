Lavoratori in nero,denunce nel crotonese

(ANSA) - CROTONE, 8 GIU - Nove lavoratori occupati in nero sono stati scoperti nel crotonese nell'ambito dei controlli effettuati in un esercizio di ristorazione pubblica e in due differenti cantieri edili della provincia da personale dell'Ispettorato del lavoro assieme ai militari del Nucleo carabinieri dell'Ispettorato e in collaborazione con la Questura di Crotone.

Le tre attività imprenditoriali sono state sospese e per i titolari è scattata una denuncia. Inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative totali per circa 33 mila euro.

Contestate violazioni di natura penale e sanzioni per 6.500 euro.

I controlli rientrano nell'operazione "albachiara" avviata dall'Ispettorato del lavoro di Crotone per il contrasto del lavoro nero, sommerso e irregolare. Le attività proseguiranno per tutta la stagione estiva con l'intensificazione di controlli e verifiche in particolare nei locali pubblici come bar, ristoranti, strutture turistiche e nel settore dell'edilizia.