Incendio in deposito mezzi, indagini

(ANSA) - CROTONE, 8 GIU - Un vasto incendio è divampato la notte scorsa, a Crotone, all'interno di un piazzale dove erano parcheggiati numerosi automezzi da trasporto e da cantiere. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con tre automezzi che hanno attaccato l'incendio su due fronti, usando molta schiuma per limitare i danni ed evitare che le fiamme coinvolgessero l'intero parco macchine. Solo dopo ore di lavoro le fiamme sono state spente. Ingenti i danni con alcuni mezzi andati distrutti.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi del caso per accertare l'origine dell'incendio.