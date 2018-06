In fiamme fieno su rimorchio trattore

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 7 GIU - Momenti di paura lungo la Statale 18, a Pizzo, dopo che il carico del rimorchio di un trattore in transito adibito al trasporto di grosse balle di fieno ha preso fuoco. Il rogo sarebbe scaturito a causa di un incendio di sterpaglie a bordo strada e le cui scintille si sono rapidamente propagate al carico divampando nel giro di pochi minuti.

Il conducente del mezzo agricolo ha proseguito, ignaro, la sua marcia in direzione dello svincolo autostradale per circa un chilometro. Solo nel momento in cui qualche automobilista gli ha fatto segno, il conducente si è fermato lungo la carreggiata. E' stato lo stesso conducente a tentare di spegnere l'incendio che però si è propagato lungo le sterpaglie presenti nel sottostante costone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo e la Protezione civile. La circolazione sulla strada ha subito disagi.