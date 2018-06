Carabinieri celebrano 204 anni Corpo

(ANSA) - CATANZARO, 5 GIU - "Legione formata da uomini straordinari, pronti a qualsiasi sacrificio per adempiere al loro dovere". Così il comandante della Legione carabinieri Calabria, generale Vincenzo Paticchio, ha aperto la cerimonia per il 204simo anniversario dell'Arma a Catanzaro. Sono state ricordate le più importanti attività investigative portate avanti dai 5 comandi provinciali in Calabria contro la criminalità organizzata. Durante la cerimonia 40 giovani vice brigadieri hanno tenuto il giuramento di fedeltà e sono stati conferiti encomi ai militari che più si sono distinti. La ricorrenza è stata celebrata anche nei comandi provinciali. A Vibo i carabinieri hanno festeggiato, nella sede del Battaglione Calabria, tra gli alunni. Celebrazioni nella sede del Comando provinciale a Crotone, mentre a Cosenza la festa si è svolta nell'antica cornice di Palazzo Arnone, sede della Soprintendenza per i beni storici e artistici. A Reggio, infine, celebrazioni nella caserma "Fava-Garofalo", sede della Scuola allievi carabinieri.