Sgominata rete spaccio a Nicotera

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 4 GIU - Era gestito in famiglia un giro di spaccio scoperto a Nicotera dai carabinieri della Compagnia di Tropea che hanno arrestato tre persone. Ai domiciliari, infatti, sono finiti Giuseppe Restuccia, di 28 anni, suo fratello Natale (30) ed il loro cugino Salvatore Tassone (23). L'indagine ha preso il via dopo l'arresto, il 24 settembre 2016 di Giuseppe Restuccia trovato con 130 grammi di marijuana. Nel corso della successiva perquisizione a casa ne furono trovati altri 160. Le indagini hanno portato gli investigatori a risalire al fratello ed al cugino come parti attive dello spaccio. Tra l'altro, secondo l'accusa, il centro delle attività era la casa dei Restuccia, utilizzata come base logistica, l'auto di Salvatore Restuccia era usata per le consegne ed un bar di Nicotera Marina, di cui all'epoca era titolare Tassone, era la base operativa. Nelle perquisizioni fatte oggi, a casa di Tassone sono stati trovati 47 grammi di marijuana, 1 di cocaina ed un bilancino di precisione.