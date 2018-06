Scomparso anziano, avviate le ricerche

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 GIU - E' stato rintracciato S.D.E. l'anziano del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri a Reggio Calabria.

A seguito della segnalazione giunta dai Carabinieri, avvertiti dai familiari dell'uomo, il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, aveva disposto l'attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Allo scopo di mettere in atto il dispositivo per il rintraccio dell'anziano era stata costituita nel Comando stazione carabinieri della frazione di Gallina l'Unità di ricerca locale con la presenza di rappresentanti di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. L'uomo è stato localizzato, sempre nella frazione di Gallina, in una traversa sterrata all'altezza di via Provinciale Armo. Soccorso dai sanitari del 118 l'anziano, che si sarebbe allontanato volontariamente, è stato trasportato negli ospedali riuniti per le cure del caso.